वहीदा रहमान को मिलेगा दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, भारतीय सिनेमा में दिया अहम योगदान

मुंबई। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस वहीदा रहमान (Waheeda Rehman) को इस साल के दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार (Dadasaheb Phalke Lifetime Achievement Award) से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह अवॉर्ड भारतीय सिनेमा ( Indian Cinema) में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा।

I feel an immense sense of happiness and honour in announcing that Waheeda Rehman ji is being bestowed with the prestigious Dadasaheb Phalke Lifetime Achievement Award this year for her stellar contribution to Indian Cinema.

