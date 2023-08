Watch Video: बहन की विदाई पर इमोशनल हुआ स्टार ऑल राउंडर, फूट-फूटकर रोने लगा, वीडियो वायरल

Wanindu Hasaranga Emotional: सोशल मीडिया ने जानी-मानी हस्तियों को उनके प्रशंसकों से सीधे तौर पर जोड़ दिया है। वे अपने विचार या खास लम्हे सीधे तौर पर साझा कर पाते हैं। इसके अलावा कई बार उन हस्तियों का अलग अंदाज और भावनाएं भी वीडियो व फोटोज के जरिये देखने को मिलती हैं। इसी कड़ी में श्रीलंका के स्टार बॉलिंग ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बेहद भावुक नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो वानिंदु हसरंगा की बहन की शादी का है, जिसमें उनके आंखों में आंसू दिखाई पड़ रहे हैं। यह वीडियो हर किसी को इमोशनल करने वाला है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हसरंगा एकदम इमोशनल हो जाते हैं और अपनी बहन को गले से लगा लेते हैं। इस वीडियो को तेज़ी के साथ इधर-उधर शेयर किया जा रहा है।

Wanindu Hasaranga gets emotional at his sister’s wedding. pic.twitter.com/OEuHgm7eSX

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 26, 2023