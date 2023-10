Watch Video: तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर पांच महिलाओं को रौंदा, एक की मौत

Car Crushed Five People: कर्नाटक के मंगलुरु (Mangaluru) से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर चल रहे पांच लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो बताए जा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, हादसे में मरने वाली महिला की पहचान 23 साल की रूपाश्री के रूप में हुई है। चार घायलों में तीन नाबालिग हैं। पुलिस के मुताबिक, दुर्घटनास्थल से भागने के बाद कमलेश बलदेव ने अपनी कार एक कार शोरूम के सामने खड़ी की और अपने घर चला गया। आरोपी के खिलाफ लापरवाही से मौत का केस दर्ज कर लिया गया है।

A horrifying video has surfaced from #Mangaluru, Karnataka, in which a speeding car hit five people walking on the footpath. One woman died in this accident, while four people are said to be seriously injured. pic.twitter.com/Jan2wLzeVE

— Abhimanyu Indian (@Abhi321997) October 19, 2023