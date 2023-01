हम सब ड्रग्स नहीं लेते, बॉयकॉट बॉलीवुड को..., CM Yogi से Sunil Shetty ने क्यों कही ये बातें

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी (Sunil Shetty), जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) और सिंगर कैलाश खेर (Kailash Kher) ने सीएम योगी से गुरुवार को मुलाकात भी कर चुके है. इस दौरान बोनी कपूर (Boney Kapoor) और सोनू निगम (Sonu Nigam) जैसे कई और सिलेब्स भी शामिल थे.

उनके मिलने का मकसद नोएडा के फिल्मसिटी में शूटिंग और इनवेस्टमेंट पर चर्चा करना था. इस बीच सुनील शेट्टी ने यूपी के मुख्यमंत्री से कुछ ऐसी गुजारिश की कि वहां बैठे जैकी श्रॉफ भी उनकी पीठ थपथपाते हुए दिखाई दिए.

सुनील शेट्टी ने योगी आदित्यनाथ से बोला है कि वही बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड को समाप्त कर सकते हैं. इंडस्ट्री में हर कोई दिनभर ड्रग्स का उपयोग नहीं करता. उन्होंने यूपी सीएम के कहा कि पीएम से भी कहें कि बॉयकॉट बंद करा दें.

सुनील शेट्टी ने यूपी के मुख्यमंत्री से जो बोला है उसकी सोशल मीडिया पर तारीफ होने लगी है. वह बोले, ऑडियंस को वापस थिएटर में बुलाना बहुत आवश्यक है. ये हैशटैग जो चल रहा है, #BoycottBollywood आपके कहने से ही रुक सकता है। एक गंदी मछली तो कहीं भी होती ही है. लेकिन उसमें हम सबको आप नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे ही हैं.

.@SunielVShetty Sir impactful words on 'Boycott Bollywood' trend on twitter:

Hashtag 'BoycottBollywood' should stop.Imp to convey that we've done good work.There can be one rotten apple. 99% of us don't indulge in wrong things.We've to change this perception..👏🙏🙏#SunielShetty pic.twitter.com/Oi16h25mJ2

