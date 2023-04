हमने कभी नहीं पूछा नेशनल हेराल्ड घोटालों की आय को कहां छुपाया? राहुल गांधी पर हिमंत बिस्वा सरमा का पलटवार

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के ट्वीट पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि, कोई बात नहीं अब हम अदालत में मिलेंगे। दरअसल, राहुल गांधी ने आज हिमंत बिस्वा सरमा समेत अन्य कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं पर निशाना साधा था।

इस पर हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के ट्वीट पर पलटवार कतरे हुए लिखा है कि, “यह हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटालों से अपराध की आय को कहां छुपाया है। आपने ओतावियो क्वात्रोची को कैसे अनुमति दी? क्वात्रोची कई बार भारतीय न्याय के शिकंजे से कैसे बच निकला। किसी भी तरह हम कोर्ट ऑफ लॉ में जरूर मिलेंगे।”

It was our decency to have never asked you, on where have you concealed the proceeds of crime from the Bofors and National Herald Scams.

And how you allowed Ottavio

Quattrocchi to escape the clutches of Indian justice multiple times .

Any way we will meet in the Court of Law https://t.co/a9RGErUN1A

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) April 8, 2023