Beauty Hacks: Teacher’s Day 2025 पर पहनें ये सुंदर साड़ियां, आएंगी बेहद खूबसूरत तस्वीरें; हर कोई करेगा तारीफ

किसी खास दिन पर मोस्टली गर्ल्स की चॉइस साड़ी होती है तो फिर इस बार टीचर्स  डे पर भला क्यूँ नहीं। Teachers day एक शिक्षक और छात्र के लिए बहुत अहम  होता है। ऐसे में आप इस बार  टीचर एक प्यारी सी साड़ी पहनिए  जिससे ये दिन यादगार बन जाएँ

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पेस्टल शेड्स में जॉर्जेट साड़ी

टीचर्स डे के मौके पर पेस्टल रंगों की जॉर्जेट साड़ी एक बेहतरीन ऑप्शन है। हल्के गुलाबी, नीले, पीच, मिंट ग्रीन या लैवेंडर जैसे रंग आपकी पर्सनैलिटी को निखार देंगे। जॉर्जेट का फैब्रिक हल्का और कंफर्टेबल होता है, जिसे पहनकर आप पूरे दिन एक्टिविटीज में आसानी से हिस्सा ले सकती हैं। इसे आप एक सादी क्रॉप्ड शर्ट या डिजाइनर ब्लाउज के साथ स्टाइल कर सकती हैं। मिनिमलिस्ट ज्वैलरी जैसे छोटी बालियां और एक सिंपल चोकर इस लुक को परफेक्ट बना देगी। यह लुक स्कूली छात्राओं के लिए बिल्कुल सही है।

प्रिंटेड कॉटन साड़ी

अगर आप एक यूथफुल और अस्थेटिक लुक की चाहत रखती हैं, तो प्रिंटेड कॉटन साड़ी से बेहतर कुछ नहीं। फ्लोरल, इंडो-वेस्टर्न या ज्योमेट्री प्रिंट्स वाली कॉटन साड़ी देखने में काफी खूबसूरत लगती हैं। यह फैब्रिक कम्फर्टेबल होने के साथ-साथ बहुत आसानी से कैरी किया जा सकता है। इसे एक साधारण पतली बेल्ट और बूट्स या मोजरी के साथ कैरी करें। यह लुक आपको ट्रेंडी और स्टाइलिश बनाए रखेगा।

इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन

अगर आप कुछ यूनिक और क्रिएटिव ट्राई करना चाहती हैं, तो इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन साड़ी पहन सकती हैं। इसमें आप एक साधारण सूती या जॉर्जेट साड़ी को एक जीन्स जैकेट या एक स्टाइलिश शर्ट-स्टाइल ब्लाउज के साथ पेयर कर सकती हैं। इसके अलावा, आप एक प्रिंटेड साड़ी को सॉलिड कलर के कुर्ते के साथ भी पहन सकती हैं। यह लुक आपको भीड़ में अलग पहचान दिलाएगा और आपकी स्टाइल सेन्स की तारीफ होगी। इसे कम्फर्टेबल फ्लैट सैंडल्स के साथ कैरी करें।

सादी सूती साड़ी

क्लासिक और सिंपल लुक पसंद करने वालियों के लिए एक सादी सूती की साड़ी सबसे बेहतर विकल्प है। इसमें आप बंगाली कॉटन साड़ी या हथकरघा साड़ी चुन सकती हैं, जो न केवल सुंदर लगती हैं, बल्कि आसानी से पहनी भी जा सकती हैं। लाल, नेवी ब्लू, गहरे हरे या मैरून जैसे गहरे रंग इस मौके पर ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसे आप एक ट्रैडिशनल ब्लाउज और स्टाइलिश जूतों के साथ कैरी कर सकती हैं। बालों में गजरा और माथे पर बिंदी इस लुक को पूरा कर देगी।

 

