Weather Alert: पूर्वी यूपी में IMD ने जारी की बारिश की गतिविधि, गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना

लखनऊ: आईएमडी ने उत्तर प्रदेश में अगले दो घंटों के दौरान बारिश की गतिविधि के लिए अलर्ट जारी किया है। नई दिल्ली स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने शनिवार सुबह उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ने की जानकारी दी।

मौसम विभाग ने रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और आसपास के इलाकों जैसे अलग-अलग इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश की भविष्यवाणी की है। इस बीच, आईएमडी की वेबसाइट ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए गरज और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

विभाग ने आरडब्ल्यूएफसी नई दिल्ली हैंडल से ट्वीट किया, “अगले 2 के दौरान रामपुर, मिलक, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, भजोई, बिजनौर, चांदपुर, चंदौसी, नजीबाबाद (यूपी) और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। घंटे।” पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना देखा गया। जबकि, बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई।

19-06-2021; 0745 IST; Light to moderate intensity rain would occur over isolated places of Rampur, Milak, Moradabad, Amroha, Sambhal, Bhajoi, Bijnor, Chandpur, Chandausi, Nazibabad (U.P) and adjoining areas during next 2 hours.

