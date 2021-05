Weather Alert : यूपी-राजस्थान के इन शहरों में दो दिनों तक होगी भारी बारिश, चलेंगी तेज हवाएं

नई दिल्‍ली। अरब सागर से उठा चक्रवात टाउते (Cyclone Tauktae) मंगलवार रात को और कमजोर पड़ गया है। इसके साथ ही अगले दो दिन दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बीते मंगलवार को बताया कि टाउते के उत्तर भारत की ओर बढ़ने पर दक्षिणी राजस्थान में बारिश हुई है।

आईएमडी के अनुसार बुधवार को यह राजस्थान और हरियाणा के हिस्से में पहुंचेगा। इसके कारण पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर में मध्यम स्तर की बारिश होगी। दिल्ली के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है।

The Depression (remnant of the Extremely Severe Cyclonic Storm “Tauktae” ) over south Rajasthan and adjoining Gujarat region moved northeastwards with a speed of about 16 kmph during past 06 hours, and lay centred at 0830 hours IST of today over southeast Rajasthan and nbd. pic.twitter.com/BYyYw8wR7r

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 19, 2021