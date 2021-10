Weather Alert : Delhi-NCR में बदला मौसम-छाया अंधेरा, यूपी के इन जिलों में भारी बारिश की चेतवनी

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के कुछ इलाकों में रविवार दोपहर के वक्त अचानक मौसम बदला और बादल छा गए है। तेज हवा के साथ बारिश हो रही है और अंधेरा छा गया है। हवाओं के साथ हो रही बारिश ने तापमान भी बदल गया है।

Muzaffarnagar, Kandhla, Bijnaur, Khatauli, Sakoti Tanda, Hastinapur, Chandpur, Baraut, Daurala, Meerut, Modinagar, Kithor, Garhmukteshwar, Pilakhua, Gulaoti, Sikandrabad, Bulandshahar, Jalesar, Tundla, Agra (U.P.) during next 2 hours.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 17, 2021