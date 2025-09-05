वेब सीरीज ‘डू यू वाना पार्टनर’ का गाना ‘उड़ जावन’ रिलीज, प्राइम वीडियो पर इस दिन आएगी सीरीज …

मुंबई। प्राइम वीडियो (Prime Video) ने अपने नए और क्विर्की सीरीज डू यू वाना पार्टनर (Do U Wanna Partner) के ग्रैंड प्रीमियर से पहले दिल छू लेने वाला गाना ‘उड़ जावन’ (Udd Jaavan) रिलीज कर दिया है। इस गाने को जसलीन रॉयल ने अपनी खूबसूरत आवाज दी है, जबकि रोनित विंटा ने इसे कंपोज किया है। प्रिय सरैया ने इसके बोल लिखे हैं। यह गाना दिल को छू लेने वाली धुनों और गहराई से लिखे गए बोलों से सजा है। इस सीरीज में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) और डायना पेंटी (Diana Penty) मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी।

बता दें कि सीरीज डू यू वाना पार्टनर (Do U Wanna Partner) एक क्विर्की, जो नए जमाने का कॉमेडी-ड्रामा है, जो दो जिंदादिल बेस्ट फ्रेंड्स शिखा (तमन्ना भाटिया) और अनाहिता (डायना पेंटी) की कहानी दिखाता है। ये दोनों अपना खुद का ऐल्कोहॉल स्टार्ट-अप लॉन्च (Alcohol start-up launched) करने के एक हिम्मती मिशन पर निकलती हैं। सीरीज में शहर के अर्बन लाइफ की रंगीन हलचल के बीच उनके सफर को खूबसूरती से पेश किया गया है, जिसमें वो पुरुषों द्वारा चलाई जा रही क्राफ्ट बीयर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करती हैं।

वेब सीरीज ‘डू यू वाना पार्टनर’ (Do You Wanna Partner) का ट्रेलर एक जोशीली धुन के साथ शुरू होता है, जो हमें दो जिगरी दोस्तों – शिखा (तमन्ना भाटिया) और अनाहिता (डायना पेंटी) की जिंदगी की झलक दिखाता है। ये दोनों दोस्त अपना खुद का क्राफ्ट बीयर ब्रांड लॉन्च करने के एक दमदार आइडिया के साथ स्टार्ट-अप की दुनिया में कदम रखती हैं। इसके बाद शुरू होती है एक मजेदार और हाई-एनर्जी सफर, जिसमें बीयर के दिग्गजों, माफिया और ऐसे-ऐसे ‘जुगाड़’ सामने आते हैं, जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सवाल यह है – क्या वे यह धारणा तोड़ पाएंगी कि महिलाएं बीयर नहीं बना सकतीं? क्या वे अपने खुद के बुने हुए जाल से निकल पाएंगी? या उनका सपना पूरा होने से पहले ही टूट जाएगा?

बता दें कि वेब सीरीज ‘डू यू वाना पार्टनर’ (Do You Wanna Partner) में तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) और डायना पेंटी (Diana Penty) के अलावा जावेद जाफरी, नकुल मेहता, श्वेता तिवारी, नीरज काबी, सूफी मोतीवाला और रणविजय सिंहा भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे। यह सीरीज धर्मैटिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्मित है, जिसके निर्माता करण जौहर, अदार पूनावाला और अपूर्व मेहता हैं। जबकि शोमेन मिश्रा और अर्चित कुमार एग्जीक्यूटिव प्रोडूसर हैं। इस सीरीज का निर्देशन कॉलिन डी’कुन्हा और अर्चित कुमार ने किया है। पटकथा नंदिनी गुप्ता, आर्ष वोरा और मिथुन गांगोपाध्याय ने लिखी है, जबकि इसकी रचना मिथुन गांगोपाध्याय और निशांत नायक ने की है। भारत सहित दुनिया के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 12 सितंबर को सिर्फ प्राइम वीडियो पर स्ट्रिम किया जाएगा।