Wedding Video: दूल्हे ने दुल्हन संग dj dance floor पर किया धांसू डांस, अचानक हुआ कुछ ऐसा कि...

Wedding Video: शादी बरात में अगर डांस मस्ती न हो तो शादी बेहद फीकी लगती है। दरअसल, इन दिनो एक ऐसा शादी वीडियो (Wedding Video) वायरल हो रहा है जिसे देख आप भी झूम उठेंगे इस वीडियो में शादी का वीडियो वायरल (video viral) हो रहा है जहां शादी की रस्में पूरी होने के बाद दूल्हा-दुल्हन डीजे डांस फ्लोर (dj dance floor) पर उतरते हैं।

जैसे ही वायरल सॉन्ग ‘इन दा घेट्टो’ (in the ghetto) बजता है, दूल्हा और दुल्हन पूरी एनर्जी (bride and groom full energy) और उत्साह के साथ थिरकते लगते हैं, जबकि वहां घेरे में खड़े सैकड़ों मेहमान उनका उत्साह बढ़ाते हैं।

कुछ सेकंड के बाद, दूल्हे और दुल्हन के बीच एक ऐसा सीन देखने को मिलता है, जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती। दूल्हे की मदद से दुल्हन ने सभी के सामने बैकफ्लिप स्टंट किया।

स्टंट के दौरान दुल्हन कुछ ही सेकंड के लिए अपना कंट्रोल खो देती है, लेकिन गिरने से बच जाती है. आखिर में, दोनों ने अपना संतुलन वापस पा लिया और चोटिल होने से बच गए।