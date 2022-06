इंडस्ट्री में फिर पसरा मातम, नहीं रही मनोरंजन जगत की ये दिग्गज कलाकार

Ambika Rao passes away: मनोरंजन जगत को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल मलयालम एक्ट्रेस अंबिका राव का निधन (Ambika Rao passes away) हो गया है। मिली जानकारी के तहत अंबिका राव ने 27 जून यानी सोमवार को आखिरी सांस ली। जी हाँ और उनकी मौत की वजह दिल का दौरान पड़ना बताया जा रहा है।

सामने आने वाली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीते सोमवार को अंबिका राव को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें एर्नाकुलम के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद यहां रात साढे 10 के करीब अंबिका राव का निधन हो गया।

ऐसा बताया जा रहा है कि अंबिका राव कोविड-19 से पीड़ित थी और उनका इलाज चल रहा था। आपको हम यह भी बता दें कि अंबिका राव को फिल्म ‘कुम्बालांगी नाइट्स’ में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है।

Gone too soon. #AmbikaRao, known for her mother character in Kumbalangi Nights. pic.twitter.com/aaBFbR434A

— veee (@sonder_being) June 27, 2022