पश्चिम बंगाल: बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं पर हुआ हमला, तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर आरोप

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भी वहां पर खूनी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। बंगाल बीजेपी ने एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने उनके विधायकों और कार्यकर्ताओं पर हमला करवाया है।

Sonamukhi MLA Dibakar Gharami attacked by TMC goons today at Manikbajar Panchayat area.

7 BJP party members accompanying him were seriously injured alongside others & had to be referred to Bankura Medical College.

An MLA is not even safe in the Non-MLA CM's jungle raj. Horrific pic.twitter.com/Q8UpJqVeTP

— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) July 4, 2021