पश्चिम बंगाल : प्रणब दा की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का सक्रिय राजनीति से संन्यास, किया- ये बड़ा ऐलान

कोलकाता। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी (Former President of India Pranab Mukherjee) की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी (Sharmistha Mukherjee) ने रविवार को राजनीति से संन्यास का एलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल वह कांग्रेस पार्टी में थीं। उनके भाई अभिजीत मुखर्जी (Abhijit Mukherjee) कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) में शामिल हो चुके हैं। यह जानकारी शर्मिष्ठा ने ट्वीट कर दी है।

Sir,I’m quitting politics! If I’ve to continue in politics why should I leave Congress which is my home territory & join any other party? I’ve seen enuf power since my childhood. It doesn’t lure me. I want to lead a peaceful life & do things which are closer to my nature. Simple! https://t.co/38HiO5npMt

— Sharmistha Mukherjee (@Sharmistha_GK) September 26, 2021