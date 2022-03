West Bengal Violence: बीरभूम में शोक जताने पहुंची ममता बनर्जी, कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर, बीजेपी ने घेरा

West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद से वहां का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। बीरभूम जिले (Birbhum District) के बोगतुई गांव में 8 लोगों की जिंदा जलकर हुई मौत के बाद से ममता सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई राजनीतिक दल के नेता घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) भी बीरभूम के दौरा के लिए पहुंची हैं।

इस दौरान उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के लिए पोस्टर लगाए, जिसको लेकर भाजपा ममता सरकार (Mamta Sarkar) पर हमलावर हो गई। भाजपा ने तो यहां तक पूछा कि आप शोक मनाने जा रही हैं या जश्न मनाने?

The local TMC unit in Birbhum’s Rampurhat is all decked up to welcome a remorseless Mamata Banerjee. She is supposedly visiting to take stock of the ghastly massacre, in which several women and children were burnt alive by those close to her regime. This is cruel, inhuman… pic.twitter.com/jF6GuXObu7

— Amit Malviya (@amitmalviya) March 24, 2022