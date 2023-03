WhatsApp ने एक साथ लॉन्च किए 21 इमोजी, अब यूजर्स को होगी काफी आसानी

WhatsApp 21 नए ईमोजी की टेस्टिंग कर रहा है। WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप के नए 21 इमोजी की टेस्टिंग फिलहाल बीटा वर्जन पर हो रही है। व्हाट्सएप ने बीटा यूजर्स के लिए WhatsApp keyboard का नया वर्जन जारी किया है। जिसमें 21 नए ईमोजी जोड़े गए हैं। नए ईमोजी को Unicode 15.0 के साथ देखा जा सकता है।

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.5.13: what's new?

WhatsApp is releasing 21 new emojis from Unicode 15.0, for some beta testers!https://t.co/llGfMmkkDv pic.twitter.com/H79qSneh40

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 10, 2023