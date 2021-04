जब Anil Kapoor ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज़, फैंस बोले- आप तो 45 के भी नहीं हो

नई दिल्ली: पिछले दिनों कई बॉलीवुड स्टार्स कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। तो वहीं कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जो अब वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले रहे हैं। वहीं अब बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्टर अनिल कपूर ने भी कोरोना वेक्सीन की दूसरी डोज ली है।

जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिये दी है। दरअसल अनिल ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में अनिल ब्लैक टी शर्ट पहने नजर आ रहे हैं। वहीं मेडीकल स्टाफ उन्हें कोरोना का टीका लगा रहे हैं। अनिल ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा – सेकंड डोज ले ली है। घर रहे सेफ रहें। वेक्सीनेटेड। वहीं अनिल के पोस्ट पर फैन्स तरह -तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।

Done With The Second Dose 💉 #stayhomestaysafe #vaccinated pic.twitter.com/Ng2feF04cb

— Anil Kapoor (@AnilKapoor) April 20, 2021