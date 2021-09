जब धोनी ने रवि शास्त्री से कहा था, हमने आपको गलत साबित कर दिया आप के अनुसार हम मैच हार रहे थे Video...

नई दिल्ली। भारत को आईसीसी के तीन बड़े टूर्नामेंट जिताने वाले एमएस धोनी को टी-20 वर्ल्डकप 2021 के लिए भारतीय टीम का मेंटॉर बनाया गया है। हालांकि उनकी नियुक्ति को लेकर विवाद ही उठ गया है। इस बीच सोशल मीडिया में धोनी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें धोनी टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच रवि शास्त्री का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं।

ये वीडियो टी-20 वर्ल्ड कप 2007 का है। साल 2007 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में धोनी शास्त्री की तगड़ी क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में जब धोनी ने रवि शास्त्री से कहा,’ कल मैंने आपका एक कॉलम पढ़ा था उसमें लिखा था कि आपके अनुसार हम इस मुकाबले को हार रहे हैं लेकिन अब मैंने और मेरे लड़कों ने आपको गलत साबित कर दिया है।’

This was one of the best moments from the the 2007 T20 WC.Ravi Shastri had written a piece before the SF that Australia were favourites. MSD said in the post match presentation that “Me & my boys, we’ve proved you wrong & I think you’re happier than us.” pic.twitter.com/LeAQS40UjO

— Sarang Bhalerao (@bhaleraosarang) September 9, 2021