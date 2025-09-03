Viral Video: जब गांधी जी और रावण भिड़ गए! तहलका मचा रहा ये वीडियो, आप भी देखें

  1. हिन्दी समाचार
इस बार दशहरा  और गांधी जयंती एक दिन पड़  रहा है। अब ऐसे में इसे लेकर काफी मीम  बनाए जा रहे हैं जो की सोशल मीडिया पर खूब एंटरटेन कराते हैं । इसी बीच, एक वीडियो ने इंस्टाग्राम पर नेटिजन्स का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें गांधी जी और रावण (Ravana) आपस में बहस करते दिखाई दे रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की मदद से बनाया गया यह वीडियो इतना जोरदार है कि इंटरनेट पर आते ही इसने तहलका मचा दिया है और लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सोशल मीडिया की ‘दुनिया’ ये वीडियो काफी तेजी से छाया हुआ है। बता दें कि कुछ ही सेकंड के इस वीडियो क्लिप में AI की मदद से गांधी जी और गदा लिए रावण को एक सड़क पर खड़े दिखाया गया है, जो किसी बात को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं।

पहले दशहरा या गांधी जयंती मानेगा

वीडियो में रावण को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि ‘पहले दशहरा मनेगा, फिर गांधी जयंती मनेगी. ‘ इस पर गांधी जी जवाब देते हैं, ‘पहले गांधी जयंती मनेगी रावण. शांति से मान जाओ, वरना मुझे भाईचारा इकट्ठा करना पड़ेगा.’

यहां देखिए वीडियो, AI ने कराई गांधी जी और रावण की बहस!

वीडियो वायरल होने के  बाद नेटिजन्स खूब मजे लें रहें हैं क्योंकि लोगों को पता है कि ये  असंभव है।

