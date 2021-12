जब 7 फेरे लेते हुए Katrina Kaif की आंखों से छलके आंसू, विक्की ने किया थामा हांथ

Katrina-Vicky Wedding Inside Story: बॉलीवुड कपल बन चुके विक्की कौशल (Vicky Kaushal) एवं कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) अब आधिकारिक पति पत्नी बन चुके हैं। विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif)की शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई हैं।

विक्की एवं कैटरीना बृहस्पतिवार को शादी के बंधन में बंधे हैं। ये शादी राजस्थान के सवाई माधोपुर के सिक्स सेंस फोर्ट बरवाड़ा में हुई है। इस शादी की प्रशंसक बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। वही कैटरीना और विक्की दोनों ने ही शादी में डिजाइनर सब्यसाची (Designer Sabyasachi) के डिजाइन की हुई ड्रेस पहनी हैं। जिसमें ये कपल बहुत खूबसूरत लग रहा था।

The fact that one can see she cried. She cried Happy tears. Because she felt love. ♥️✨ My Beautiful Katrina and Vicky you deserve just love. #KatrinaVickyKiShaadi pic.twitter.com/FhQWRa0sby

