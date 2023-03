जब Mahira Khan ने की शाहरुख की तारीफ, भड़के पाक सांसद बोले- मेंटल प्रॉब्लम है...

मुंबई: पाकिस्तानी सांसद डॉ. अफनान उल्लाह खान (Member of Parliament Dr. Afnan Ullah Khan) माहिरा खान (Mahira Khan) एवं अनवर मकसूद को बुरा भला बोलने के चलते सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं।

आपको बता दें, रूलिंग पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के नेता डॉ. अफनान उल्लाह खान ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान को मेंटल प्रॉब्लम है एवं ‘लूज टॉक’ फेम अभिनेता अनवर नशे में रहते हैं।

डॉ. अफनान ने ट्वीट किया, “माहिरा खान को एक मेंटल प्रॉब्लम है तथा अनवर मकसूद अपनी जिंदगी के इस हिस्से में आकर नशे में हैं। इन दोनों ही बेशर्म भूमिकाओं को पब्लिक की बद्दुआएं मिल रही हैं। माहिरा खान पर तो पुस्तक लिखी जा सकती है, वह पैसे के लिए भारतीय एक्टर्स की चापलूसी करती है। तथा अनवर मकसूद पूर्वाग्रह से भरे एक श्रापित व्यक्ति हैं।

डॉ. अफनान का यह बयान माहिरा खान द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की तारीफ किए जाने के बाद आया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने कराची में एक इवेंट आयोजित किया था जिसमें माहिरा खान ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी।

This is the mentality that doesn’t let #Pakistan grow , this is what they do when someone just gives an opinion or has a political preference . They get personal so people stop giving their opinion .

Senator ? Zuban jahilon wali. #anwarmaqsood #mahirakhan https://t.co/jioZ3QU88C

— Farhan Saeed (@farhan_saeed) March 21, 2023