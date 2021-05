जब सीएम योगी से मांगने पर भी ऑक्सीजन सिलिंडर की नहीं मिली मदद, तो सुरेश रैना के लिए सोनू सूद बने मसीहा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना को भी अपने परिजन के लिए ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा। ऑक्‍सीजन के लिए सुरेश रैना ने यूपी के सीएम योगी से सहायता मांगी, किन्तु मदद नहीं मिली।

जब रैना ऑक्‍सीजन किल्‍लत से जूझ रहे थे, तो एक बार फिर बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने मसीहा बनकर उनकी भी मदद की। सोनू सूद ने महज डेढ़ घंटे के अंदर उनकी मदद की। दरअसल, सुरेश रैना ने ट्वीट करते हुए बताया कि उनकी 65 साल की चाची कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं।

Urgent requirement of an oxygen cylinder in Meerut for my aunt.

Age – 65

Hospitalised with Sever lung infection.

Covid +

SPO2 without support 70

SPO2 with support 91

Kindly help with any leads.@myogiadityanath

— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) May 6, 2021