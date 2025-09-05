पति नहीं लाया समोसा तो पत्नी ने मायके वालों को बुलाकर पति को पिटवाया- देखे वीडियो

  1. हिन्दी समाचार
एक समोसा न लाना एक पति को कितना भारी पड़ सकता है आप इस वीडियो में देख सकते है। समोसा न लाने पर पत्नी ने अपने मायके वालों को बुलाकर पति की बेल्ट से पी​टाई करवा दी। इतना नहीं जब ससुर बीच—बचाव करने आएं तो उनको भी मायके पक्ष वालों ने पीट दिया। युवक की मां की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

By Satish Singh 
Updated Date

पीलीभीत। एक समोसा न लाना एक पति को कितना भारी पड़ सकता है आप इस वीडियो में देख सकते है। समोसा न लाने पर पत्नी ने अपने मायके वालों को बुलाकर पति की बेल्ट से पी​टाई करवा दी। इतना नहीं जब ससुर बीच- बचाव करने आएं तो उनको भी मायके पक्ष वालों ने पीट दिया। युवक की मां की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
पीलीभीत से एक अनोखा मामला सामने आया है, पत्नी ने अपने पति से समोसा खाने की डिमांड की,लेकिन पति समोसा लाना भूल गया जिसके बाद पत्नी ने अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाया और पंचायत करवाई। इस दौरान पति के साथ जमकर मारपीट की गई। पीलीभीत के थाना पूरनपुर कोतवाली निवासी शिवम से उसकी पत्नी संगीता ने 30 अगस्त को समोसा लाने के लिए कहा था। शिवम भूल से समोसा लेकर घर नहीं पहुंचा तो पत्नी ने हंगामा करना शुरू कर दिया। संगीता ने यह बात अपने मायके वालों को बता दी। इसके बाद मायके वाले संगीता के घर पहुंचे और ग्राम प्रधान की मौजूदगी में पंचायत शुरू कर दी। इस दौरान गुस्साई संगीता ने अपने परिजनों के साथ पति शिवम और उसके परिजनों की पिटाई कर दी।

समोसे के विवाद को लेकर पीड़ित युवक की मां ने पुलिस थाने में शिकायत करवाई है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं, पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर जांच में जुटी गई है। पूरनपुर थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की मां विजय कुमारी की शिकायत के आधार पर आज चार आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

