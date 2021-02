नई दिल्ली: महंगाई की मार आमादमी को कई तरह के संकट में डाल रही है। दरअसल, जबसे पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 के पार हुई है तबसे मानो आम आदमी की कमर टूटने लगी है। आपको बता दें, पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर बिकने लगा है और इसी के चलते कई लोग विरोध में उतर आए हैं। सभी यह चाहते हैं कि पेट्रोल-डीजल के दामों में कमी लाइ जाए।

वैसे हम आपको यह भी बता दें कि लोग इस समय नेपाल से स्मगलिंग कर भारत में पेट्रोल लेकर आ रहे हैं। वैसे आप देख सकते हैं पेट्रोल 100 का होने पर सोशल मीडिया पर कई मीम्स और मज़ेदार वीडियोज़ वायरल होने लगे हैं। अब इन सभी के बेच एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने वाले लोग हैरानी जता रहे हैं।

इस वीडियो को बिहार के दरभंगा का बताया जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक शख़्स लोगों के बीच लड्डू बांटता नज़र आ रहा है। वह आते-जाते लोगों को लड्डू देते हुए कह रहा है, ‘लीजिए मिठाई खाइए। मोदी जी ने 100 के पार किया पेट्रोल का दाम, इसकी ख़ुशी में’। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला शख़्स हंस रहा है जो आप सुन सकते हैं। वहीं जो लोग मिठाई खाने वाले हैं वह भी हंसते-हंसते मिठाई स्वीकार कर रहे हैं।

'Celebrations' over Petrol crossing 100 Rs in Darbhanga, Bihar. 😂😂😂 Must commend this guy for coming up with this unique way for lodging protest. #PetrolPriceHike #Petrol100NotOut pic.twitter.com/zEuj9kvw8v

— Rahul Gautam (@RaGa_reports) February 26, 2021