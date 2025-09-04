जब सुरक्षा का माहौल होता है तो आता है निवेश, अपने ही गांव और अपने ही घर में मिल रही है नौकरी की गारंटी: सीएम योगी

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गीडा क्षेत्र में ₹2,251 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास व गीडा आवासीय योजना एवं औद्योगिक योजना के भूखंडों के आवंटन-पत्र वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आज उत्तर प्रदेश में जैसे गोरखपुर में निवेश हो रहा है, ऐसे ही अन्य जनपदों में भी निवेश के लिए बड़े-बड़े प्रस्ताव आ रहे हैं। विकास के कार्य…सड़क के माध्यम से, पुल के माध्यम से, निवेश के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से आमजन को प्राप्त हो सकें, इसके लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता-जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है।

उन्होंने आगे कहा, गोरखपुर के प्लास्टिक पार्क में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीपेट) के स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम भी 5 एकड़ क्षेत्रफल में प्रारंभ होने जा रहा है। अब यहां का युवा इस प्लास्टिक पार्क में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री का कोर्स कर यहीं पर नौकरी प्राप्त कर सकता है। देश और दुनिया के अंदर नौकरी उसके लिए हाथ में राखी होगी, कहीं भी जाएगा उसके लिए नौकरी की एक बौछार होगी। यह सुविधा भी इसी GIDA क्षेत्र में प्राप्त होने जा रही है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, अब उत्तर प्रदेश के किसी भी नौजवान व नागरिक के सामने अपनी पहचान को छुपाने का संकट नहीं है। अब उसे अपने ही जनपद, अपने ही गांव और अपने ही घर में नौकरी की गारंटी भी मिल रही है। जब सुरक्षा का माहौल होता है तो निवेश आता है। निवेश आता है तो नौजवानों को नौकरी/रोजगार मिलता है। नौकरी/रोजगार मिलता है तो उनके परिवार में खुशहाली आती है। समृद्धि का मार्ग भी यहीं से प्रारंभ होता है।

उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश अनुकूल माहौल बनने का परिणाम है की 60 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने निजी क्षेत्र में आए हुए निवेश के माध्यम से रोजगार/नौकरी के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। ‘विकसित उत्तर प्रदेश @ 2047’ की संकल्पना को साकार करने के लिए हम जनता-जनार्दन की राय भी ले रहे हैं। आप QR कोड के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं कि वर्ष 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव माना रहा होगा, तब आपको कैसा उत्तर प्रदेश चाहिए।

साथ ही कहा, उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में ‘भारत रत्न’ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर हम लोग एक-एक Employment Zone बनाएंगे। 100 एकड़ क्षेत्रफल में जहां पर नौजवानों के नौकरी/रोजगार के लिए, उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए और वहां पर निवेश संभावनाओं को आगे बढ़ाएंगे।