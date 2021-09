Afghanistan :अफगानिस्तान की नई सरकार में कौन है कितना खूंखार,जानिए कोई मोस्ट वांटेड तो कोई ड्रग्स सप्लाई में शामिल

Afghanistan: अफगानिस्तान (Afghanistan) पर कब्जे के बाद कई बैठकों के बाद तालिबान (Taliban) ने अपनी सरकार का ऐलान कर दिया है।तालिबान की नई सरकार (new government) में उपर से लेकर नीचे तक सभी पदों पर जिन नामों का ऐलान हुआ है उनमें से सभी की पहचान खूंखार आतंकी (dreaded terrorist) के रूप में है। इसमें मोस्ट वॉन्टेड होम मिनिस्टर (most wanted home minister) सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम भी शामिल हो गया है। इस आतंकी पर अमेरिका ने 50 लाख डॉलर (इंडियन करेंसी के मुताबिक करीब 37 करोड़ रुपये) का इनाम घोषित कर रखा है। दरअसल, सिराजुद्दीन और उसके पिता ने 2008 में काबुल के भारतीय दूतावास पर भी हमला कराया था। अफगानिस्तान के नए उपप्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी (New Deputy Prime Minister Abdul Salam Hanafi) भी संयुक्त राष्ट्र की आतंकी लिस्ट में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हनफी ड्रग्स सप्लाई में शामिल है। पिछली सरकार में वह शिक्षा मंत्री था।

तालिबान (Taliban) ने नई अफगानिस्तान सरकार के गठन का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान में कार्यवाहक सरकार होगी जिसके मुखिया मुल्ला मुहम्मद हसन अखुंद होंगे। नई सरकार में कुल 33 मंत्रियों को शामिल किया गया है, हालांकि इसमें कोई भी महिला शामिल नहीं है।

नई अफगानिस्तान सरकार मंत्री

वित्त मंत्री – मुल्ला हिदायतुल्ला बदरी

विदेश मंत्री – मौलवी आमिर खान मुतक्की

शिक्षा मंत्री – शेख मौलवी नूरुल्ला मुनीर

शरणार्थी मामलों के मंत्री – खलीलउर्रहमान हक्कनी

उप विदेश मंत्री – शेर मोहम्मद स्टेनेकजई

संस्कृति मंत्रालय के डिप्टी मंत्री – जबीउल्लाह मुजाहिद

रक्षा मंत्रालय में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ – कारी फसीहउद्दीन

सेना प्रमुख – मुल्ला फजल अखुंद

डिप्टी चीफ ऑफ इंटेलिजेंस -मुल्ला ताज मीर जवाद

नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्यूरिटी (NDS) – प्रमुख मुल्ला अब्दुल हक वासिक

राष्ट्रपति- अखुंदजादा हिब्तुल्लाह अखुंदजादा

तालिबान ने हिब्तुल्लाह अखुंदजादा को अमीर अल मोमिनीन, यानी अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। अरबी में हिब्तुल्लाह का मतलब होता है ईश्वर का तोहफा। अपने नाम के उलट हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ऐसा क्रूर कमांडर है जिसने कातिलों और अवैध संबंध रखने वालों की हत्या करवा दी और चोरी करने वालों के हाथ काटने की सजा दी।

प्रधानमंत्री – मुहम्मद हसन अखुंद

1990 के दशक से ही अफगानिस्तान में बड़ी पहचान रखने वाला मुहम्मद हसन अखुंद तालिबान के शीर्ष नेताओं में एक है. अब उसे नया प्रधानमंत्री बनाया गया है. बामियान में भगवान बुद्ध से जुड़ी यादों को तबाह करने वाला मुल्ला मुहम्मद हसन संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल आतंकियों में शामिल है. उसे हैबुतुल्लाह अखुंदजादा का बेहद करीबी माना जाता है.