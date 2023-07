NDA के लिए संसद में जीरो सीट वाली पार्टियां क्यों हो गईं हैं अहम? बीजेपी इसी को लेकर विपक्ष पर थी हमलावर

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) को धार देने के लिए मंगलवार को बीजेपी ने एनडीए दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में 38 दल शामिल हो रहे हैं। यूपीए और एनडीए की ये बैठकें भले ही आगामी लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) पर रणनीति तैयार करने के लिए बुलाई गईं हो लेकिन इन बैठकों के जरिए यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि कितने दल किसके साथ हैं यानी कौन-कितना दमदार है?

Why did these parties with zero seats become important in the powerful NDA's parliament? BJP was attacking the opposition on this issue pic.twitter.com/G7z8VbLN9L

— santosh singh (@SantoshGaharwar) July 18, 2023