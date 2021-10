‘3 अक्टूबर’ क्या कांग्रेस के लिए बनेगी संजीवनी, 1977 में इंदिरा गांधी तो उसी ​तारीख को प्रियंका हुईं गिरफ्तार?

लखनऊ। लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में हुई हिंसा के बाद पीड़ित किसानों के परिजनों से मिलने जा रहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के कई वीडियो सामने आ चुके हैं।

इन सबके बीच 3 अक्टूबर 1977 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) के साथ घटी घटना को याद किया जा रहा है। कांग्रसे नेता सुनील जाखड़ (Sunil Jakhar) ने इस घटना को याद करे हुए ट्विट किया है और लिखा है, 3 अक्टूबर 1977 में इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) की गिरफ्तारी से जनता पार्टी सरकार के पतन की शुरूआत हुई थी।

If arrest of Mrs Indira Gandhi on October 3,1977 proved to be the undoing of Janta Party’s govt , the arrest of Priyanka Gandhi on October 3,2021 marks the beginning of the end of BJP govt. @INCIndia #FarmerProtest pic.twitter.com/GT27FUVcuT

