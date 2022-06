क्या अब मौजूदा हालात पर बनाएंगे कश्मीर फाइल्स-2 ? शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूछा सवाल

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में आतंकी बीते कुछ महीनों से कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बना रहे हैं। हाल के दिनों में कश्मीर में आतंकी वारदात और ज्यादा बढ़ गयी। दफ्तरों में घुसकर आतंकी कश्मीरी पंड़ित और गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसको लेकर अब लोग वहां से पलायन कर रहे हैं।

इसके साथ ही सरकारी कर्मचारी वहां से अपने ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। इन सबके बीच इस पर सियासत भी शुरू हो गयी है। इसको लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा है कि क्या मौजूदा हालत पर भी कश्मीर फाइल्स-2 बनेगी और पीएम मोदी इसका प्रमोशन करेंगे।

#KashmiriPandits are killed & forced to leave the valley.Those who promoted #KashmirFiles are mum! Will they now make Kashmir Files-2 on the present situation?Will the PM promote this sequeal as well?

If History shouldn't be hidden, then shouldn't the Present also be accepted pic.twitter.com/FdWKdIauYp

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 5, 2022