क्या Maharashtra Congress Mayor Elections लड़ेंगे Sonu Sood?, एक्टर ने किया बड़ा खुलासा

Bollywood news: कोरोना काल में हर व्यक्ति की दिल से मदद करने वाले सोनू सूद (Sonu Sood) सोशल मीडिया पर आए दिन छाए रहतें हैं। जरूरतमंदों की मदद के लिए सोनू सूद (Sonu Sood) कभी भगवान बने नजर आए तो कभी मसीहा।

वहीं कई फैंस अपने मसीहा सोनू सूद (Sonu Sood) को पॉलिटिक्स में शानशह बने देखना चाहते हैं। वो वहीं कुछ लोगों का खना है कि सोनू सूद (Sonu Sood) लोगों कि मदद बस दिखावा है ये पॉलिटिक्स में कदम रखना चाहतें हैं।

आपको बता दें, एक ट्वविटर अकाउंट (twitter account) पर सोनू सूद (Sonu Sood) के महाराष्ट्र (Maharashtra) में कांग्रेस की तरफ से मेयर का इलेक्शन लड़ने का पोस्ट शेयर किया गया।

Not true,

I am happy as a common man 🇮🇳 https://t.co/w5665MqAwc

— sonu sood (@SonuSood) August 24, 2021