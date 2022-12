Winter Vacations in UP : यूपी परिषदीय स्कूलों में शीतकालीन अवकाश आज से, जाने कब खुलेंगे विद्यालय?

Winter Vacations in UP: यूपी (UP) के सभी परिषदीय स्कूलों में शनिवार 31 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश (Winter Vacations) का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश के सभी प्राथमिक (Primary School) और उच्च प्राथमिक विद्यालयों (Upper Primary Schools) में शीतकालीन अवकाश (Winter Vacations) घोषित कर दिया गया है।