Rahul Gandhi के इस रुख से सचिन का रास्ता साफ, अब पायलट बनकर राजस्थान में भरेंगे उड़ान!

केरल। कांग्रेस अध्यक्ष पद की ताल ठोंकने जा रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot) का पद से मोह नहीं छूट रहा है। वह कांग्रेस की कमान संभालने के साथ राजस्थान की सत्ता अपने हाथ रखना चाहते हैं। दोनों पद पर काबिज होने की इच्छा जाहिर कर चुके गहलोत को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुरुवार को बड़ा झटका दिया है। राहुल ने एक व्यक्ति एक पद फॉर्मुले की याद दिलाते हुए साफ कर दिया है कि यदि वह अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान की कुर्सी खाली करनी होगी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के इस रुख से सचिन पायलट (Sachin pilot) का रास्ता भी साफ हो सकता है।

भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के दौरान कोच्चि में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) जो कुछ कहा उसे अशोक गहलोत (Ashok Gehlot)के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि राजस्थान के उदयपुर में इसी साल चिंतन शिविर के दौरान लिए गए फैसलों, जिसमें ‘एक व्यक्त-एक पद’ शामिल है, को मानने की उम्मीद की जाती है। राहुल ने कहा कि हमने उदयपुर में जो फैसला किया, हम आशा करते हैं कि उस प्रतिबद्धता को कायम रखा जाएगा। राहुल से पूछा गया था कि क्या वह उदयपुर चिंतन शिविर (Udayapur Chintan Shivir) में लिए गए फैसले पर कायम हैं।

LIVE: Shri @RahulGandhi's interaction with the media amidst Kerala leg of the #BharatJodoYatra in Ernakulam district. https://t.co/MiZg1gJlbu

— Congress (@INCIndia) September 22, 2022