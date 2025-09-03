सोनौली में संदिग्ध हालात में महिला की मौत,पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, रिपोर्ट का इंतजार

  1. हिन्दी समाचार
By विजय चौरसिया 
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नगर पंचायत सोनौली के वार्ड नंबर 12 घनश्याम नगर में बुधवार सुबह एक 32 वर्षीय विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान कमलावती पत्नी रमेश अग्रहरि के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक करीब 17 वर्ष पूर्व रमेश अग्रहरि ने नेपाल निवासी कमलावती से प्रेम विवाह किया था। दंपति के दो बच्चे हैं, जिनकी उम्र क्रमशः 15 और 12 वर्ष बताई जा रही है।

मृतका के पति रमेश अग्रहरि ने बताया कि सुबह करीब साढ़े नौ बजे कमलावती के पेट में अचानक तेज दर्द उठा। अस्पताल ले जाने की तैयारी की जा रही थी, तभी उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी सबसे पहले उन्होंने मृतका के मायके पक्ष को दी।

सूचना पर पहुंचे मृतका के पिता विनोद (निवासी नेपाल) ने पुलिस से पोस्टमार्टम कराने की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

कोतवाल अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि अब तक किसी भी पक्ष ने लिखित तहरीर नहीं दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

