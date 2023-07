Shameful Act With Women: महिलाओं के साथ हैवानियत, निर्वस्त्र कर घुमाया, स्तनों और जननांगों में डाला हाथ

Brutality with women in Manipur: मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। यहां दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया इस दौरान उनके स्तनों और जननांगों में डाला हाथ। इस घटना ने पूरे देश को दहला दिया है। यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है।

महिलाओं के साथ अश्लीता करते नजर आ रहे है

वीडियो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोगों की भीड़ दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उन्हें घुमा (Stripped two women and twisted them) रहे है। इस दौरान कुछ लोग महिलाओं के साथ अश्लीता करते नजर आ रहे है।

एक आदमी महिलाओं के स्तनों को पकड़ रहा है तो एक आदमी महिला के जननांगों में हाथ डालता नजर आ रहा है। इस खौंफनाक मंजर वाले वीडियो को जो भी देख रहा है उसके रोंगते खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन उस भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति का दिल नहीं पसीज रहा है।

महिलाएं रोती बिलखती और छोड़ देने की गुहार लगाती नजर आ रही हैं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना राज्य की राजधानी इंफाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी जिले में 4 मई की हुई थी। इस मामले में पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। वीडियो में महिलाएं रोती बिलखती और छोड़ देने की गुहार लगाती नजर आ रही हैं पर भीड़ में शामिल कोई भी पुरुष तक उनकी सिसकियां नहीं पहुंच रही थी।

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग

दोनों महिलाएं कुकी समुदाय से हैं, वहीं जो लोग महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमा रहे हैं वो सभी मैतई समुदाय से हैं। आदिवासी संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

अखिलेश यादव ने मामले में किया ट्वीट

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मणिपुर मामले में कहा कि मणिपुर के हालात के लिए आरएसएस की नफरत की नीति और भाजपा की वोट की राजनीति जिम्मेदार है। बहन बेटियों के परिवार वाले अब तो बाजपा की ओर देखने तक से पहले एक बार सोचेंगे।