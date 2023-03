Women’s Premier League: कृति सेनन, कियारा ने किया ओपनिंग सेरेमनी में किया परफॉर्म

Women’s Premier League: कृति सनोन (Kriti Sanon) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) ने उद्घाटन महिला प्रीमियर लीग के उद्घाटन (Women’s Premier League inaugurated) समारोह में प्रदर्शन किया। एक्ट्रेसेस ने बॉलीवुड गानों पर डांस कर स्टेज पर आग लगा दी। उन्होंने गिग के बाद अपना अनुभव शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर खुशी व्यक्त की।

आपको बता दें, हीरोपंती अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने प्रदर्शन का एक वीडियो साझा किया। पोस्ट के साथ, कृति ने लिखा, आसमान का स्वाद है, मुद्दतों के बाद है, पहली महिला प्रीमियर लीग (Women’s Premier League) के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करना एक सम्मान और सौभाग्य की बात थी!

“क्रिकेट को हमेशा एक पुरुष खेल के रूप में देखा गया है और मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि महिला क्रिकेटरों को अवसर, मंच और मान्यता मिल रही है कि वे हमेशा हकदार हैं! डब्ल्यूपीएल, जो एक बड़े स्तर पर आयोजित किया गया है और है 47 देशों में प्रसारित किया जा रहा है, यह वास्तव में परिवर्तन और प्रगति का प्रतीक है। इस बदलाव के जश्न का एक छोटा सा हिस्सा बनाने के लिए बीसीसीआई @wplt20 को धन्यवाद !!”

An energetic performance ahead of an energetic #TATAWPL!

Kriti Sanon lights up the DY Patil Stadium in Navi Mumbai 🔥🔥 pic.twitter.com/tcvQD8s0PV

— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 4, 2023