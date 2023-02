Women’s T20 World Cup 2023: पहले धोनी और अब हरमनप्रीत के रन आउट ने तोड़ा करोड़ों भारतीयों का दिल, याद आया 2019 का वनडे विश्व कप

Women’s T20 World Cup 2023: महिला टी20​ विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार भिडंत हुई। इसमें भारतीय टीम महज पांच रनों से हार गई। हार के बाद टीम इंडिया विश्व कप से बाहर हो गई। दरअसल, मैच में कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) 52 रन के स्कोर पर रन आउट हो गईं। हरमनप्रीत (Harmanpreet Kaur) के रन आउट होते ही करोड़ भारतीय का दिल टूट गया। हरमनप्रीत (Harmanpreet Kaur) के इस रन आउट ने 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल की याद दिला दी, जब धोनी (Mahendra Singh Dhoni) के रन आउट होने के बाद भारत मैच हार गया था। सोशल मीडिया पर दोनों के रन आउट की फोटो खूब वायरल हो रही है।

