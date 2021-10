World Cup Record : विराट सेना 13-0 तक बढ़ाना चाहेगी, तो क्या पाक सूखा खत्म करने को है तैयार

World Cup record : Virat Sena wants to increase it to 13-0, is Pakistan ready to end the drought? आईसीसी (ICC) टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) का सबसे हाई बोल्टेज मुकाबला भारत व पाकिस्तान (India and Pakistan) के बीच होने में कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) पर भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत और पाकिस्तान (India and Pakistan) के बीच मैच हमेशा ही हाई वोल्टेज वाला रहता है।