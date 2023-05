Wrestlers Protest: पहलवानों को हिरासत में लिए जाने पर भड़के विपक्षी नेता, राहुल से लेकर ममता बनर्जी ने सरकार को घेरा

Wrestlers Protest: भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। पहलवानों ने रविवार को संसद भवन की ओर कूच करने की कोशिश की। इस दौरान दिल्ली पुलिस से उनकी नोकझोक भी हुई और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पहलवानों ने कई वीडियो शेयर कर पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया है। वहीं, इसको लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है।

उन्होंने पहलवानों के प्रदर्शन का एक वीडियो शेयर कर सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘राज्याभिषेक पूरा हुआ – ‘अहंकारी राजा’ सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज़’। इससे पहले उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि, ‘संसद लोगों की आवाज़ है! प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं’।

Strongly condemn the way Delhi Police manhandled Sakshi Malik, Vinesh Phogat and other wrestlers. It’s shameful our champions are treated in this manner. Democracy lies in tolerance but autocratic forces thrive on intolerance and quelling of dissent. I demand they be immediately…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 28, 2023