WTC Final 2023 : ICC का ये फैसला भारत के लिए बड़ा झटका, तो ऑस्ट्रेलिया से हार जाएगी टीम इंडिया?

नई दिल्ली। भारत को बीते 10 सालों से एक आईसीसी खिताब (ICC Titles)का इंतजार है। टीम इंडिया (Team India) ने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy)के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। कई बार करीब आकर उसे निराशा ही हाथ लगी है। अब नजरें 7 जून से लंदन में शुरू हो रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (World Test Championship Final) पर है। यहां टीम इंडिया (Team India) का सामना ऑस्ट्रेलिया (Australia)से होगा। टीम इंडिया (Team India) जीत पाएगी या नहीं, इसका पता तो मैदान पर ही चलेगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है, जिससे संकेत तो अच्छे नहीं दे रहा है?

टीम इंडिया (Team India) पिछले 6 साल में तीसरी बार किसी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने वाली है। इससे पहले टीम इंडिया ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था। फिर पिछली बार टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल (Test Championship Final) खेला था। वहीं 2019 में वनडे वर्ल्ड कप और फिर 2022 में टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला था। इन पांच मुकाबलों में जो बात समान थी, वही अब टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में होने वाला है।

कहानी असल में ये है कि आईसीसी ने टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (ICC Test Championship Final) के लिए अंपायरों के पैनल का ऐलान कर दिया है। इस फाइनल में मैदानी अंपायर के रूप में न्यूजीलैंड के क्रिस गैफनी और इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ मैच की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं टीवी अंपायर यानी थर्ड अंपायर होंगे इंग्लैंड के ही रिचर्ड कैटलबरो।श्रीलंका के कुमार धर्मसेना फोर्थ अंपायर रहेंगे और रिची रिचर्डसन मैच रेफरी रहेंगे।

टीम इंडिया के लिए खराब संयोग

अब यहीं सारी टेंशन है। मैदानी अंपायर और टीवी अंपायर के रूप में जो तीन शख्स हैं, ये पिछले 6 साल से जो भी नॉकआउट मैच भारत ने खेले हैं, उसका हिस्सा रहे हैं और इन सबमें भारत को हार का सामना करना पड़ा है। खास तौर पर रिचर्ड कैटलबरो। इंग्लैंड के ये अंपायर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल (Test Championship Final) और 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मैदानी अंपायर थे। वहीं पिछले टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी टीवी अंपायर थे।

