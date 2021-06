WTCF: बारिश की वजह से चौथे दिन के खेल में देरी, साउथैम्पटन में मौसम खराब

नई दिल्ली। विश्व को पहली बार टेस्ट चैंपियन मिलेगा या फिर आइसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी भारत और न्यूजीलैंड के बीच शेयर की जाएगी? इसका जवाब साउथैंप्टन में जारी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के नतीजे से तय होना है।

सोमवार यानी 21 जून को मुकाबले के चौथे दिन का खेल खेला जाना है और इस दिन का खेल लगभग इस बात की पुष्टि कर देगा कि मैच का नतीजा क्या हो सकता है, क्योंकि साउथैंप्टन में बारिश जारी है।

Rain has delayed the start of day four of the #WTC21 Final in Southampton 🌧️#INDvNZ pic.twitter.com/bE3DjPv0BF

— ICC (@ICC) June 21, 2021