WWE हॉल ऑफ फेमर खतरनाक इंजरी के बाद हुआ निधन, दिवंगत पहलवान ने 63 साल में ली अंतिम सांस

नई दिल्ली: पेशेवर कुश्ती के इतिहास में एक दिग्गज स्कॉट हॉल का सोमवार को निधन हो गया। कुश्ती के आइकन की उम्र 63 वर्ष थी। दो बार के WWE हॉल ऑफ फेमर ने पिछले महीने अपने कूल्हे को तोड़ दिया था और गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं से गुजर रहे थे। उनके दोस्त और पूर्व टैग-टीम पार्टनर केविन नैश ने रविवार को कहा कि हॉल लाइफ सपोर्ट पर था।

कथित तौर पर सोमवार को हॉल का जीवन समर्थन हटा दिया गया था, जिसके बाद दिवंगत पहलवान के लिए श्रद्धांजलि देना शुरू हो गया, जिसमें उनके एक करीबी दोस्त सीन वॉल्टमैन भी शामिल थे, जिन्होंने अपने निधन की दुखद खबर की पुष्टि करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया, जैसा कि उन्होंने लिखा, “वह चला गया है।”

Heart breaking, HUGE loss. He definitely made us all better – helped me with that one-of-a-kind Scott Hall insight. So many “Too Sweet” memories.

Scott – you will be missed. pic.twitter.com/Y2duSyrxlY

— Sting (@Sting) March 15, 2022