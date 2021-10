सस्ता घर खरीदने का आपके पास है मौका : ये बैंक सस्ते घरों की करने जा रहा है नीलामी, चेक करें डिटेल

नई दिल्ली। अगर आप इस बार दिवाली (Diwali) पर सस्ते घर (Cheap Home) की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है। बता दें (PNB) प्रापर्टी की नीलामी करने जा रहा है। जिसमें आपको सस्ते में घर (Residential Property) खरीदने का मौका मिल रहा है।

बता दें ये ऑक्शन 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसमें रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर प्रापर्टी (Residential, Commercial, Industrial, Agriculture Property) शामिल हैं। बता दें ये वो प्रापर्टी हैं जो डिफॉल्ट की लिस्ट में आ चुकी हैं। बता दें IBAPI (Indian Banks Auctions Mortgaged Properties Information) की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है।

जानिए कब होगी नीलामी?

PNB ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडिल पर ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। बैंक ने ट्वीट में लिखा कि 28 अक्टूबर, 2021 को मेगा ई ऑक्शन किया जाएगा। इसमें आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति की ई नीलामी की जाएगी। आप यहां पर उचित मूल्य पर प्रापर्टी खरीद सकते हैं।

Have you been eyeing a property for long?

Mega e Auction offers just the right opportunity to place your bid for residential & commercial property. Visit e-Bikray Portal at https://t.co/N1l10s1hyq to know more. pic.twitter.com/Yujid1dyvC

