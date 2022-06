बीच सड़क पर गिर गए युवक, बिना जाने लगाया आरोप

सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए ये कोई नही जानता। आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता रहता है। कभी बच्चो की तो कभी जीनवरों की। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक युवक सड़क पर तेजी से स्कूटी चला रहा है और युवती पीछे बैठी हुई है। अचानक स्कूटी से युवक-युवती दोनों सड़क पर धड़ाम से गिर जाते हैं।

यह वीडियो पीछे से बाइक पर सवार एक युवक बना रहा था. सड़क पर गिरने के बाद युवती ने सीधे बाइक पर पीछे से आ रहे युवक पर धक्का मारने का आरोप लगा दिया। बताया जा रहा है क वीडियो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है।

Today this video of Bhopal is becoming increasingly viral on social media.

pic.twitter.com/Gi223KWtkC

— Crime Reports India (@AsianDigest) June 19, 2022