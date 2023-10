Zealandia 8th Continent : भूवैज्ञानिकों ने खोजा आठवां महाद्वीप, बनाया इसका नक्शा, जानें कितना बड़ा है भू-भाग

Zealandia 8th Continent : जीलैंडिया (Zealandia) मूल रूप से प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना (Ancient Continent Gondwana) का हिस्सा था, जो करीब एक अरब से 54.2 करोड़ वर्ष पहले अस्तित्व में था। जीलैंडिया (Zealandia) पर सदियों से किसी का ध्यान नहीं गया था। अब भूवैज्ञानिकों ने इसका पता लगा लिया और इसका नक्शा बनाया है। करीब 375 वर्षों से गायब एक महाद्वीप का हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। इस महाद्वीप को जीलैंडिया (Zealandia) कहा जाता है। यह अधिकतर पानी के नीचे है। हालांकि, इसमें न्यूजीलैंड (New Zealand) के समान द्वीपों का एक समूह शामिल है।

बता दें, जीलैंडिया (Zealandia) मूल रूप से प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना (Ancient Continent Gondwana) का हिस्सा था, जो करीब एक अरब से 54.2 करोड़ वर्ष पहले अस्तित्व में था। जीलैंडिया पर सदियों से किसी का ध्यान नहीं गया था। अब भूवैज्ञानिकों ने इसका पता लगा लिया और इसका नक्शा बनाया। उन्होंने समुद्र तल से नमूने लेकर उनका अध्ययन किया और आंकड़े जुटाए। इस अध्ययन को टेक्टोनिक्स पत्रिका (Tectonics Magazine) में प्रकाशित किया गया है।

