Zero Tolerance Policy : योगी सरकार ने डीआईजी जेल को किया पदावनत, कहा-अनियमितता व भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के निर्देश पर डीआईजी जेल शैलेंद्र मैत्रेय (DIG Jail Shailendra Maitreya) को पदावनत कर दिया गया है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक बना दिया गया है। इस बाबत प्रमुख सचिव कारागार ने आदेश जारी कर दिए। कारागार एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति (Minister of State for Prisons and Home Guards (Independent Charge) Dharamveer Prajapati) ने कहा कि इस सरकार में प्रकार की अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मैत्रेय को नियम विरुद्ध पदोन्नत करने का आरोप है। उनकी पदोन्नति शासन को करनी थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने उन्हें मई 2022 में वरिष्ठ जेल अधीक्षक से डीआईजी (DIG) बना दिया। मैत्रेय को वर्ष 2007 में भी बस्ती जेल का अधीक्षक रहने के दौरान निलंबित किया गया था। आरोप था कि जेल में बंद तत्कालीन सपा जिलाध्यक्ष रामवृक्ष यादव (SP District President Ramvriksh Yadav) ने अपने जन्मदिन का जश्न जेल में मनाया था।

इसके अलावा एक अन्य प्रकरण में लखनऊ जेल में बंद शाइन सिटी (Shine City) के आरोपियों की पावर ऑफ अटॉनी (Power of Attorney) करने के मामले की जांच शैलेंद्र मैत्रेय (Shailendra Maitreya) को दी गयी थी। उन पर आरोपियों की मदद करने का आरोप लगा जिस पर इस मसले पर कारागार मंत्री के निर्देश पर जांच अधिकारी बदल दिए गए।