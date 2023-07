Zomato Delivery Boy Set an Example: जोमैटो डिलीवरी ब्वॉय ने पेश की मिसाल, लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर बना अधिकारी

Zomato delivery boy set an example: मेहनत और काबिलियत के दम पर इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है ये आपने अब तक सिर्फ सुना होगा, लेकिन इसे सच साबित करके दिखाया है तमिलनाडु के विग्नेश नें। जौमेटो के डिलीवरी ब्वॉय (zomato delivery boy) ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके अधिकारी बन गया है।

ट्वीटर यूजरों की बधाई संदेशों की बहार सी आ गई

जिसने जौमैटो की डिलीवरी ब्वॉय (zomato delivery boy) की नौकरी करते हुए तमिलनाडु लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर ली है। यह पोस्ट जौमैटो (zomato ) ने सोशल मीडिया में शेयर किया है। जोमैटो ने एक पोस्ट के जरिए विग्नेश को बधाई दी।

जोमैटो (zomato )ने अपने ट्वीट में लिखा, “विग्नेश के लिए एक लाइक करें, जिन्होंने ज़ोमैटो डिलीवरी ब्वॉय (zomato delivery boy) के रूप में काम करते हुए तमिलनाडु लोक सेवा आयोग परीक्षा पास की।”इसके बाद से ट्वीटर यूजरों की बधाई संदेशों की बहार सी आ गई।

So, now Vignesh would sign 'orders' 🙂

— Rohan Agarwal (@iamrohanagarwal) July 24, 2023