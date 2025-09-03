Zomato food ordering is expensive :  Zomato से खाना ऑर्डर करना हुआ महंगा, फेस्टिव सीजन से पहले इस चार्ज में हुआ 20 प्रतिशत का इजाफा

Zomato food ordering is expensive : ऑनलाइन फूड डिलीवरी दिग्गज ज़ोमैटो ने आगामी त्योहारी सीज़न से पहले एक बार फिर ऑर्डर पर अपने प्लेटफ़ॉर्म शुल्क को 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया है, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है। ज़ोमैटो का यह कदम उसकी प्रतिद्वंद्वी स्विगी द्वारा चुनिंदा क्षेत्रों में प्लेटफ़ॉर्म शुल्क बढ़ाकर 14 रुपये करने के कुछ दिनों बाद आया है। स्विगी ने कहा कि कंपनी ने ऑर्डर की संख्या बढ़ने के कारण शुल्क बढ़ाया है।

जोमैटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस ऐसे समय में बढ़ाई है, जब आने वाले महीने त्योहारों से भरे होने वाले है. आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब जोमैटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई हो। इससे पहले जोमैटो ने साल 2024 में भी त्योहारी सीजन से पहले अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई थी। इस दौरान जोमैटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस को 10 रुपये तक बढ़ाया था। वहीं साल 2023 में जोमैटो की प्लेटफॉर्म फीस केवल 2 रुपये ही थी, जो अब बढ़ते बढ़ते 12 रुपये तक पहुंच गई है।

शुल्क वृद्धि ऐसे समय में की गई है जब भारत के ऑनलाइन फूड डिलीवरी क्षेत्र (online food delivery sector) में वृद्धि धीमी पड़ने के संकेत दिख रहे हैं। अप्रैल-जून तिमाही में, ज़ोमैटो का सकल ऑर्डर मूल्य साल-दर-साल 16% बढ़कर 10,769 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछली तिमाहियों में देखी गई 20% से अधिक की वृद्धि से कम है। मूल कंपनी इटरनल ने राजस्व में 70% की वृद्धि के बावजूद, समेकित शुद्ध लाभ में साल-दर-साल 90% की गिरावट के साथ 25 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की।