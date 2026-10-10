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अयोध्या में ‘चढ़ावा-चंदा-दान’ चोरों को हराने के लिए हमारा एक युवा ‘पीडीए प्रहरी’ ही काफ़ी…सीएम योगी के चुनौती पर अखिलेश यादव का पलटवार

अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की चुनौती पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पवन का झोंका आएगा, अंहकार सब उड़ जाएगा...अयोध्या में ‘चढ़ावा-चंदा-दान’ चोरों को हराने के लिए हमारा एक युवा ‘पीडीए प्रहरी’ ही काफ़ी है। चोरों को क्लीन चिट देनेवाले दरअसल हिस्सेदार होते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी तो हुआ नहीं, इस बार जनता घमंड का सारा पानी उतार देगी। लोकसभा भूल गये क्या?

By शिव मौर्या 
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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि, अखिलेश यादव अयोध्या से चुनाव लड़ें, हम भी लड़ेंगे। इस पर सपा अध्यक्ष ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि, इसके लिए हमारा एक युवा पीडीए प्रहरी ही काफी है।

पढ़ें :- अखिलेश यादव अयोध्या से लड़ें, मैं भी लड़ता हूं और हो जाए आमने-सामने का मुकाबला...सीएम योगी ने दी चुनौती

अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की चुनौती पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पवन का झोंका आएगा, अंहकार सब उड़ जाएगा…अयोध्या में ‘चढ़ावा-चंदा-दान’ चोरों को हराने के लिए हमारा एक युवा ‘पीडीए प्रहरी’ ही काफ़ी है। चोरों को क्लीन चिट देनेवाले दरअसल हिस्सेदार होते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी तो हुआ नहीं, इस बार जनता घमंड का सारा पानी उतार देगी। लोकसभा भूल गये क्या?

उन्होंने आगे लिखा, और बाक़ी कसर अयोध्या की वो माताएं पूरा कर देंगी जिन्होंने सरेआम दुखी मां का अपमान करते हुए दुर्व्यवहारी दंभियों को देखा है। अपने इंटर्नल सर्वे में आपको ये बात पता चली कि नहीं कि अयोध्या में आपकी तरफ़ से कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है।पावन स्थलों पर वनस्पतिजीवियों का कोई काम नहीं।

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सीएम ने कहीं ये बातें
सीएम योगी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अयोध्या से चुनाव लड़ें, हम भी लड़ेंगे। आमने-सामने मुकाबला हो जाए और तय हो जाए कि किसमें कितना दम है। तंज कसते हुए कहा कि माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले उनसे क्या लड़ेंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान से समारोह में सियासी माहौल गरमा गया।

 

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