Tej Pratap Jeevan Parichay : जनशक्ति जनता दल का गठन कर तेज प्रताप यादव परिवार और पिता की पार्टी को दे रहे हैं चुनौती, विवादों से है गहरा नाता

Tej Pratap Jeevan Parichay : तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Supremo Lalu Prasad Yadav) व राबड़ी देवी (Rabri Devi) के बड़े पुत्र हैं। वर्तमान में बिहार विधानसभा में हसनपुर सीट से विधायक हैं। श्री यादव पूर्व में बिहार के महुआ विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक रह चुके हैं। वे बिहार के महागठबंधन में नीतीश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। 18 अगस्त 2025 को, तेज प्रताप यादव ने एक नए राजनीतिक दल, जनशक्ति जनता दल का गठन किया।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) का जन्म 16 अप्रैल 1988 को बिहार के गोपालगंज में हुआ था। वे बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों , लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) और उनकी पत्नी राबड़ी देवी (Rabri Devi) की सात बेटियों और दो बेटों में सबसे बड़े बेटे हैं। उनकी सात बहनें मीसा भारती , रोहिणी, चंदा, रागिनी, हेमा, अनुष्का और राज लक्ष्मी यादव हैं। उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने 2010 में बीएसईबी से 12वीं (इंटरमीडिएट) पास की है। इसका उल्लेख 2020 के बिहार विधान सभा चुनाव के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया है ।

तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने चंद्रिका राय की बेटी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय से शादी की । उनकी पत्नी ने उन पर मारपीट करने, ड्रग्स का इस्तेमाल करने और क्रॉस-ड्रेसिंग करने का आरोप लगाया है। उनकी पत्नी के खिलाफ उनकी शिकायतों में से एक यह है कि “वह उनके जीवन के तरीके को समायोजित नहीं कर पाई हैं।

24 मई 2025 को, उन्होंने फेसबुक के माध्यम से अनुष्का यादव के साथ अपने 12 साल पुराने रिश्ते का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया। यादव ने शुरू में दावा किया कि उनके अकाउंट से छेड़छाड़ की गई थी, और बाद में पोस्ट हटा दी गई थी। हालांकि, 30 जून 2025 को उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने खुद पोस्ट किया था और बाद में पारिवारिक दबाव के कारण इसे हटा दिया था। ऐश्वर्या राय से उनकी 2018 की शादी के बावजूद, जो अभी भी पारिवारिक अदालत में लंबित है, यह माना जाता है कि वह पिछले 12 वर्षों से अनुष्का के साथ हैं और दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं। अगले दिन उनके पिता लालू यादव (Lalu Yadav) ने उन्हें परिवार और पार्टी से निष्कासित कर दिया ।

राजनीतिक करियर

तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) नवंबर 2015 से जुलाई 2017 तक नीतीश कुमार की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। दिसंबर 2015 में, बिहार के पर्यावरण मंत्री बने। यादव और चंद्रिका रॉय की बेटी ऐश्वर्या रॉय के बीच वैवाहिक कलह सामने आया। ऐश्वर्या ने जनता से सीएम नीतीश कुमार को वोट देने का भी आग्रह किया, जो उनके पति के परिवार के प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं।

25 मई 2025 को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (RJD President Lalu Prasad Yadav) के तरफ से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, ईमानदारी और पारिवारिक मूल्यों के अनुरूप न होने के कारण तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) को आधिकारिक तौर पर छह साल के लिए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से हटा दिया गया था।

टीम तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने 2025 के बिहार विधान सभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) लड़ने के लिए 5 अगस्त को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वंचित विकासशील इंसान पार्टी, भोजपुरिया जन मोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी सहित पांच छोटे बिहार-आधारित राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन की घोषणा की ।