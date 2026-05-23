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Entertainment: रुढ़िवादी समाज को तेजस्वी की मां का करारा जवाब, बेटी को दी थी लिव-इन रिलेशनशिप की सलाह

आज के दौर में भी भारतीय समाज में शादी से पहले बिना विवाह के साथ रहने यानी लिव-इन रिलेशनशिप को आमतौर पर आज भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है। कई रूढ़िवादी लोग इस रिश्ते के सख्त खिलाफ रहते हैं। अभिनेत्री तेजस्वी ने खुलासा किया कि इस सामाजिक दबाव के विपरीत उनकी मां की सोच बेहद आधुनिक और व्यावहारिक थी।

By Sushil Sah 
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मुंबई: बॉलीवुड और टीवी की मशहूर अदाकारा तेजस्वी प्रकाश अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी निजी जिंदगी और रिलेशनशिप को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर आधुनिक पेरेंटिंग (Modern Parenting) को लेकर एक नई बहस खड़ी हो गई है। तेजस्वी ने बताया कि उन्हें अपने बॉयफ्रेंड और अभिनेता करण कुंद्रा के साथ शादी से पहले लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की सलाह उनकी मां ने ही उन्हें दी थी।

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मां की आधुनिक सोच

आज के दौर में भी भारतीय समाज में शादी से पहले बिना विवाह के साथ रहने यानी लिव-इन रिलेशनशिप को आमतौर पर आज भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है। कई रूढ़िवादी लोग इस रिश्ते के सख्त खिलाफ रहते हैं। अभिनेत्री तेजस्वी ने खुलासा किया कि इस सामाजिक दबाव के विपरीत उनकी मां की सोच बेहद आधुनिक और व्यावहारिक थी। उनकी मां का मानना था कि शादी जैसा बड़ा और जीवनभर का फैसला लेने से पहले दोनों पार्टनर्स को एक-दूसरे की आदतों, स्वभाव और व्यवहार को गहराई से समझ लेना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने खुद तेजस्वी को करण के साथ लिव-इन में रहने के लिए प्रेरित किया।

क्या फैसले के खिलाफ थे पिता?

इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यह अनुमान लगाए जाने लगे थे कि क्या तेजस्वी के पिता इस रिश्ते के फैसले के खिलाफ थे। हालांकि, तेजस्वी ने इन अफवाहों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है। एक्ट्रेस ने स्पष्ट किया कि उनके इस फैसले के खिलाफ समाज के ​बहुत लोग थे, लेकिन उनके परिवार में किसी प्रकार का विरोध नहीं था। न ही उनके पिता और न ही उन​की मां, कोई भी इस रिश्ते के खिलाफ नहीं था। करण कुंद्रा और तेजस्वी के इस कदम को दोनों ही परिवारों का पूरा समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है।

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सालों से लिव-इन में रह रहा है यह कपल

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की प्रेम कहानी बिग बॉस सीजन 15 (Bigg Boss 15) से शुरू हुई और आज भी उतनी ही मजबूत है। पिछले कई सालों से यह स्टार कपल मुंबई में एक साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है और इनके फैंस अक्सर सोशल मीडिया पर इनकी शादी को लेकर सवाल पूछते रहते हैं। तेजस्वी के इस हालिया बयान ने यह साबित कर दिया है कि उनके रिश्ते की नींव आपसी समझ और परिवार के खुले विचारों पर टिकी है।

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